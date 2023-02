ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 US-Dollar belassen. Die enge Partnerschaft mit der Entwicklerfirma OpenAI für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Microsofts Suchmaschine Bing biete viele Möglichkeiten zur Monetarisierung quer durch das gesamte Portfolio des Software-Giganten, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selbst ein großes Upgrade für Bing habe jedoch einen weiten Weg vor sich, um Suchmaschinen-Platzhirsch Google Marktanteile bei der Websuche abzuknöpfen, zumal dieser ebenso auf künstliche Intelligenz setzen wolle./niw/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2023 / 03:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 03:10 / GMT



