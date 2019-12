NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Microsoft von 167 auf 174 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit dem steigenden Umsatzbeitrag werde auch die Profitabilität der Cloud-Plattform Azure wichtiger, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Langfristig glaube er im Vergleich zu AWS von Amazon an eine ebenbürtige oder sogar bessere Bruttomarge. Azure sei ein zentrales Element seiner positiven Einschätzung der Microsoft-Aktie./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2019 / 02:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.