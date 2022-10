ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 400 auf 365 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wechselkursbereinigt habe der Softwarekonzern solide Ergebnisse vermeldet, schrieb Analyst Philip Winslow in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Jedoch habe das Cloudgeschäft mit der Azure-Plattform leicht enttäuscht. Der Experte kürzte seine Erwartungen, sieht die aktuelle Wachstumsschwäche jedoch als vorübergehend an./tav/ajx



