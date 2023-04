ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 285 auf 350 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Software-Konzern habe sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Sami Badri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da die nächste Wachstumswelle im Geschäft mit Mietsoftware über das Internet (Cloud) zunehmend von Großunternehmen getragen werde, erwartet der Experte, dass die Azure-Plattform von Microsoft davon überproportional profitieren wird./la/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 09:37 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





