ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morgan Stanley nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 US-Dollar belassen. Das Ergebnis je Aktie der US-Bank sei selbst ohne die überraschend niedrige Steuerquote besser ausgefallen als von ihm und im Schnitt von Experten erwartet, schrieb Analyst Brennan Hawken in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zwar seien auch die Betriebskosten etwas höher ausgefallen als gedacht, doch angesichts der starken Ertragsentwicklung sei dies nicht problematisch./ck/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / 12:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



