HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Morphosys nach Quartalszahlen von 140 auf 124 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Absatz mit dem Medikament Monjuvi sei schwach gewesen und dies dürfte zunächst auch so bleiben, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Andere hinzugekaufte Mittel des biopharmazeutischen Unternehmens seien aber vielversprechend./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2021 / 06:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



