FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Morphosys nach einem Gespräch mit dem Vorstand auf "Hold" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Verantwortlichen des Antikörperspezialisten seien zuversichtlich hinsichtlich der avisierten Spitzenumsätze für Monjuvi von bis zu 750 000 Dollar, auch wenn es nach dem schleppenden Beginn bis dahin länger dauern dürfte, schrieb Analyst Rajan Sharma in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Marktanteil des Krebsmittel als Zweitlinientherapie sei sehr gut./ag/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2021 / 06:10 / GMT



