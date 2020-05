NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Morphosys nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Das überraschend starke erste Quartal habe sich leicht durch die Zahlungen des Partners Incyte erklären lassen, schrieb Analyst Graig Suvannavej in einer am Freitag vorliegenden Studie wenig beeindruckt. Weitaus überraschender sei, dass der zusammen mit GlaxoSmithKline erforschte Medikamentenkandidat MOR103 nun an Covid-19 Patienten getestet werde. Beim Krebsmedikament Tafasitamab bleibt der Experte in der Wartestellung. Hier müsse mit Blick auf die Vermarktung erst einmal geliefert werden./tav/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 06:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.