NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32,50 Euro belassen. Der Studienerfolg mit einem Alzheimer-Mittel der US-Firma Biogen strahle auch auf die Bayern und den Forschungspartner Roche positiv ab, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das antikörperbasierte Medikament Gantenerumab der beiden Firmen habe einen ähnlichen Ansatz - der Markt könnte dem Mittel nun einen höheren Wert beimessen und die Morphosys-Aktie kräftig steigen. Der Experte warnte jedoch davor, die Ergebnisse der Amerikaner vollständig zu übertragen. Zudem sei auch das tatsächliche Ausmaß des positiven Effekts des Biogen-Medikaments noch diskussionswürdig./tav/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 07:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2022 / 07:57 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.