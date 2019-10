NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Morphosys nach Einstellung der klinischen Entwicklung des Antikörpers MOR106 bei atopischer Dermatitis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. MOR106 habe sie mit 6 Euro je Aktie bewertet und die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 17 Prozent gesehen, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachricht sei negativ und bedeute kurzfristig geringeres Aufwärtspotenzial für die Aktie./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 03:13 / ET





