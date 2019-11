NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Morphosys nach einem Studienerfolg für Tafasitamab auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Diese beseitigten nicht die Risiken im Zusammenhang mit der B-MIND-Studie, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie taxierte die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs des Wirkstoffs wie schon zuvor auf 65 Prozent. Die Daten belegten aber, dass die Studie nicht komplett zwecklos sei./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2019 / 01:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2019 / 01:58 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.