NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Morphosys nach aktuellen Studiendaten zum Blutkrebs-Antikörper Tafasitamab auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Analyst James Gordon zeigte sich in einer am Montag vorliegenden Studie beeindruckt von ersten Daten zur Gesamtüberlebenszeit. Die Anleger dürften eine Zulassung im kommenden Jahr nun optimistischer einschätzen, wie auch die Marktchancen des Mittels./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2019 / 23:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 00:15 / BST



