NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Morphosys von 75 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst James Quigley passte sein Bewertungsmodell in einer am Freitag vorliegenden Studie an die Quartalsergebnisse des Antikörperspezialisten und jüngste Währungsentwicklungen an. Nächstes wichtiges Ereignis sei die Hämatologen-Konferenz Mitte Dezember, auf der die Bayern neue Studiendaten zu Pelabresib und aktuelles zu Monjuvi veröffentlichen werden./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2021 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.