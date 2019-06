NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Morphosys nach weiteren Details zur laufenden Blutkrebsstudie mit dem Prüfmedikament Tafasitamab (Mor208) auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Zu den interessantesten Aspekten gehöre, dass nun mehr Patienten als zuvor vollständig auf die Therapie angesprochen hätten, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Expertin hob auch das sehr günstige Sicherheitsprofil des Prüfmedikaments positiv hervor./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2019 / 01:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2019 / 02:37 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.