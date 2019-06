NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Morphosys nach der Ankündigung eines neuen Chefs auf "Underperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ankündigung des Amtsinhabers und Unternehmensgründers im Februar, seinen Vertrag nicht verlängern zu wollen, habe damals überrascht, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Jean-Paul Kress als Nachfolger von Simon Moroney stehe dem Biotech-Unternehmen ab September ein erfahrener Unternehmenslenker mit viel Branchenexpertise vor./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2019 / 02:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2019 / 02:52 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.