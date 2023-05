NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Morphosys nach endgültigen Quartalszahlen des Biotech-Unternehmens auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Umsatz liege dank höherer Lizenz- und Meilenstein-Zahlungen über der Konsensschätzung, wobei aber der operative Verlust (Ebit) wegen höherer Investitionen überraschend hoch ausgefallen sei, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei den bestätigten Jahreszielen könnte sich eine Senkung der Erwartungen für die US-Umsätze des Blutkrebsmedikaments Monjuvi als nötig erweisen. Dies sollte aber nicht groß überraschen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.05.2023 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2023 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.