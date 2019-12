ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat MTU von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 243 auf 295 Euro angehoben. Der Triebwerkhersteller profitiere von der Erfolgsgeschichte des Airbus A320neo, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem blickt sie optimistischer auf das Wartungsgeschäft, da wegen des Flugverbots für die Boeing 737Max aktuell andere Flugzeuge zum Ausgleich mehr Flugstunden absolvierten sowie ältere Maschinen zum Einsatz kämen. Fornaro erhöhte ihre Schätzungen und liegt damit beim operativen Ergebnis (Ebit) für 2020 bis 2021 über den Markterwartungen./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2019 / 18:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



