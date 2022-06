HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat MTU von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 225 auf 230 Euro angehoben. Die Erholung des globalen Luftverkehrs erscheine robust, trotz einigen Gegenwinds seitens Corona und der Konjunktur, schrieb Analyst Ross Law in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies stütze die ambitionierten Produktionspläne der Flugzeugindustrie. Law richtet seine Präferenzen aber neu aus, und setzt vor allem auf Firmen mit stärkerem Fokus auf Schmalrumpfflugzeugen. Er empfiehlt deshalb MTU zum Kauf und streicht seine Empfehlung für Rolls-Royce./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2022 / 16:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



