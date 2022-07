NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie des Triebwerkbauers MTU auf "Buy" belassen. Branchenkollege Pratt & Whitney habe den Beginn der Zertifizierungstests für sein GTF-Advantage-Triebwerk bekannt gegeben, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Fast ein Drittel der Flugzeugfamilie Airbus A320neo sei mit GFT-Triebwerke ausgestattet, an deren Produktion auch MTU beteiligt sei. Durch das neue GFT-Modell dürfte dieser Anteil noch steigen./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2022 / 02:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2022 / 02:33 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.