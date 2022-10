NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU auf "Buy" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Das niedrige Niveau an Auslieferungen des Boeing-Jets 787 im dritten Quartal lasse beim Triebwerkhersteller auf eine maue Entwicklung schließen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Mit Blick auf die Berichtssaison dürften sich Fragen um eine mögliche Schwäche in der Instandhaltungssparte und die Kostenkontrolle bei hoher Inflation drehen, so der Experte./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2022 / 17:58 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.