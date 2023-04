NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Trotz einiger Einmaleffekte, die etwa die Hälfte der Ebit-Steigerung im ersten Quartal ausgemacht hätten, sei das operative Ergebnis des Triebwerksbauers im ersten Quartal herausragend gewesen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. MTU bleibe weiter ihr "Top-Pick" in der Branche. Die Aktie biete eine risikoarme Wachstumsstory zu einer immer noch attraktiven Bewertung./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 13:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 13:21 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.