HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat MTU angesichts der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel für die Aktie des Triebwerkherstellers hob Analyst Frederik Bitter in einer am Dienstag vorliegenden Studie aber von 244 auf 250 Euro an und begründete dies unter anderem mit neuen Schätzungen vor allem aufgrund von Wechselkursveränderungen. Im aktuellen schwierigen makroökonomischen Umfeld bleibe die Aktie aufgrund ihres defensiven Charakters ein wichtiger Bestandteil im Investorenportfolio, doch dieser Pluspunkt sei inzwischen eingepreist. Der Experte rechnet mit einem soliden dritten Quartal./tav/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2019 / 08:05 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2019 / 08:09 / MESZ



