HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für MTU von 188 auf 193 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Triebwerksbauer habe ein starkes Zahlenwerk zum zweiten Quartal vorgelegt, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz des guten Luftverkehrsaufkommens und der Dynamik in der Auftragslage werde MTU anspruchsvoll bewertet. Eine rapide Verschlechterung des Verbrauchervertrauens und die Erwartung höherer Flugpreise könnten die Aktie auf dem derzeitigen Niveau belasten./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2022 / 08:37 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2022 / 08:37 / MESZ





