FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von MTU nach Zahlen für 2022 und einem Ausblick von 230 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Triebwerkshersteller habe trotz leichter Umsatzverfehlung mit einem besser als erwarteten bereinigten Gewinn und dem freien Cashflow überzeugt, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anpassung des Ausblicks auf 2023 beruhe auf geänderten Wechselkursannahmen, impliziere aber eine höhere Profitabilität und Qualität. Wie in der Vergangenheit erachtet Schmidt die Prognosen von MTU gerade am Beginn eines Jahres als eher konservativ./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2023 / 15:43 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.02.2023 / 15:53 / MEZ



