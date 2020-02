NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 265 auf 235 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst David Perry schraubte seine Gewinnschätzungen für den Triebwerksbauer nach den jüngsten Zahlen weiter zurück. Er geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass die Münchner in den kommenden Monaten ihr Ergebnisziel senken müssen. Zudem geht er von einer sinkenden Bewertung der Papiere aus./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2020 / 23:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 01:19 / GMT



