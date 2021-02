NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat MTU von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel auf 171 Euro belassen. Seit seiner Empfehlung im Januar, von MTU in Airbus umzuschichten, habe sich der Kurs des Triebwerkherstellers um etwa 15 Prozent schlechter entwickelt als jener von Airbus, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Positive Daten zur Wirksamkeit von Impfstoffen ließen ihn zudem zuversichtlicher werden für eine Erholung von der Pandemie, auch wenn 2021 herausfordernd bleibe. Seine Schätzungen für den 2022er-Gewinn je Aktie von MTU, die er seit Jahresbeginn um fünf Prozent erhöht habe, lägen nun im Rahmen der gesunkenen Markterwartungen./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 06:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2021 / 06:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.