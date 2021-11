ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Die Resultate des Triebwerksbauers hätten mit Blick auf die in diesem Jahr noch anstehenden Auslieferungen für Beruhigung gesorgt, schrieb Analystin Celine Fornaro in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Mitte November anstehende Kapitalmarkttag dürfte derweil mehr Klarheit darüber liefern, ob die angepeilten Mittelfristziele erreicht werden können./la/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2021 / 09:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2021 / 09:28 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.