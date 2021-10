NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat MTU von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 227 auf 250 Euro angehoben. Analyst Douglas Harned knüpfte in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie über Zulieferer an seine jüngste optimistische Studie zu Flugzeugherstellern und seine darin angehobenen Luftverkehrsschätzungen an. Die Anzeichen würden deutlicher, dass sich die Nachfrage nach zivilen Flugzeugen weiter erholt. Die Entwicklung sei auch gut für Unternehmen, die für die Instandhaltung sorgen - eine Stärke von MTU./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2021 / 01:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.