LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 281 Euro belassen. Zuversichtlich stimmten ihn die Aussagen des Managements zur längerfrsitigen Entwicklung des Wartungsgeschäfts, schrieb Analystin Milene Kerner in einer am Montag vorliegenden Studie. Das sei der Kernpunkt für das Investment in die Aktien des Triebwerkherstellers. Die Schätzungen ließ Kerner weitgehend unverändert./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 19:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2020 / 05:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.