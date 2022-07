NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Der erstarkte US-Dollar komme dem Triebwerksbauer stärker gelegen als Wettbewerbern, schrieb Analyst David Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie - er hob deshalb seine Gewinnschätzungen (EPS) an. Weiteres Aufwärtspotenzial biete der anziehenden Luftverkehr, ergänzte er mit Blick auf die kürzlich angehobene Prognose durch den Verband der Fluggesellschaften (IATA). Diese besseren Aussichten habe er in seinem Modell aber bislang noch nicht berücksichtigt./tav/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 16:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 17:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.