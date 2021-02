HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat MTU nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Sowohl das Schlussquartal und Jahr 2020 als auch der Ausblick auf 2021 enttäuschten und bestärkten ihn in seiner vorsichtigen Haltung gegenüber dem Triebwerksbauer, schrieb Analyst Frederik Bitter in einer am Freitag vorliegenden Studie. MTU stehe vor erheblichen Herausforderungen, was die tatsächliche Erholung der Luftfahrtbranche nach Corona angehe. Es bestehe weiter eine Diskrepanz zwischen dem fairen Wert der Aktie und der aktuellen Bewertung./gl/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2021 / 08:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2021 / 08:08 / MEZ





