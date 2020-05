NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für MTU auf "Underweight" mit einem Kursziel von 122 Euro belassen. Üblicherweise liege der beste Zeitpunkt, um Aktien aus der Flugzeug- und Rüstungsindustrie zu kaufen, in Rezessionszeiten deutlich vor der fundamentalen Wende, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit rechne er frühestens Ende 2021, und so könnte im Laufe des zweiten Halbjahres der richtige Kaufmoment kommen - auch wenn in dieser Krise einiges anders sei. MTU meidet er derzeit wegen eines hohen Anteils an Ersatzteil- und Wartungserlösen./tih/ck



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.