NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für MTU von 168 auf 176 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er rechne 2022 mit einer durchwachsenen Erholung im Bereich Personenluftverkehr, schrieb Analyst Andrew Humphrey in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Luftfahrt- und Rüstungssektor. Für den Triebwerksbauer MTU rechnet er mit einer starken Erholung des freien Mittelzufluss über die Jahre 2022 und 2023. Allerdings sei die Bewertung der Aktie ausgereizt./ck/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2022 / 02:23 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



