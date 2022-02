HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re nach jüngst zahlreichen Treffen mit Investoren auf "Buy" mit einem Kursziel von 324 Euro belassen. Mit Blick auf Rückversicherer hätten Munich Re und Swiss Re die Diskussionen dominiert, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum europäischen Sektorstudie. Dabei zählten die Auswirkungen des Klimawandels auf die Schäden durch Naturkatastrophen zu den Hauptsorgen. Mit Blick auf die Munich Re gebe es viel Optimismus, dass zur Zahlenvorlage für 2021 auch wieder ein Aktienrückkaufprogramm gestartet werde./ck/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2022 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



