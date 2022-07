NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Vor den anstehenden Quartalszahlen zeige sich, dass die Ansprüche an den Rückversicherer aus der Corona-Pandemie knapp über den Erwartungen lägen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die jüngste Entwicklung sei allerdings positiver, sodass er seine Schätzungen im Zusammenhang mit Corona nicht ändern müsse./gl/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 06:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 19:00 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.