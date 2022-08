NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 305 Euro belassen. Die Ausstattung mit Eigenmitteln (Solvabilität) sei hervorragend und habe die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer ersten Reaktion am Dienstag. Steigende Anleiherenditen hätten im Bereich der deutschen Lebensversicherung die regulatorische Solvenzkapitalanforderung (SCR) deutlich reduziert./la/bek



