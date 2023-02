NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach dem Dividendenvorschlag und der Ankündigung neuer Aktienrückkäufe auf "Buy" mit einem Kursziel von 320 Euro belassen. Die in Aussicht gestellte Ausschüttung von 11,60 Euro je Aktie liege geringfügig über der Markterwartung, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Enttäuschend aber sei, dass der Rückversicherer zwischen dem 6. Mai und der Hauptversammlung am 25. April 2024 maximal eine Milliarde Euro in den Rückkauf eigener Aktien stecken will. Der Experte hatte mit zwei Milliarden Euro gerechnet./la/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2023 / 08:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2023 / 08:54 / ET



