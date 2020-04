FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Munich Re von 166 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Es sei nicht überraschend, dass der Rückversicherer das Gewinnziel kassiert und die Aktienrückkäufe gestoppt habe, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Kapitalanlagen und auf das Versicherungsgeschäft seien weiterhin in hohem Maße unsicher. Munich Re sei mit einer starken Bilanz aber gut aufgestellt, um die gegenwärtige Krise zu meistern./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 12:18 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / 12:26 / MEZ



