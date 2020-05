FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien der Munich Re nach Zahlen für das erste Quartal von 180 auf 205 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Munich Re werde im weiteren Jahresverlauf voraussichtlich weitere Belastungen bei Kapitalanlagen und im Versicherungsgeschäft zu verkraften haben, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen sei mit einer starken Bilanz aber gut aufgestellt, um auch die sich aus der Krise ergebenden Chancen nutzen zu können und so von dem wahrscheinlich verstärkten Trend zu höheren Preisen zu profitieren./mis/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2020 / 14:09 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2020 / 14:15 / MESZ



