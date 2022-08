FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Munich Re anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 290 auf 282 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Konzern sollte im laufenden Jahr und darüber hinaus in der Schaden-Rückversicherung von den kumulierten Preiserhöhungen der letzten Jahre profitieren, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das höhere Zinsniveau werde sukzessive zu einem höheren laufenden Kapitalanlageergebnis führen. Ukraine-Krieg, Inflation und Pandemie seien zwar nicht unerhebliche Risikofaktoren, Munich Re sei aber mit einer hohen Solvabilitätsquote gut positioniert./la/gl



