NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen des Rückversicherungskonzerns seien angesichts der vorab schon bekannten Eckdaten unspektakulär gewesen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Ausblick für den Nettogewinn sei trotz der Belastungen durch die Flutkatastrophe aufrecht erhalten worden./mf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2021 / 02:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2021 / 02:30 / ET



