LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 593 auf 594 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari bezog am Freitagabend die Vorabzahlen zum dritten Quartal in ihr Bewertungsmodell ein./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2026 / 06:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.