Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
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WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
26.10.2026 07:32:23
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 593 auf 594 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari bezog am Freitagabend die Vorabzahlen zum dritten Quartal in ihr Bewertungsmodell ein./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 18:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2026 / 06:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
594,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
556,80 €
|
Abst. Kursziel*:
6,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
553,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,34%
|
Analyst Name::
Claudia Gaspari
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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