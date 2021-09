LONDON (dpa-AFX Analyser) - Barclays hat Munich Re vor der Global Financial Services Conference der britischen Investmentbank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 289 Euro belassen. Hauptthemen seien: Naturkatastrophen, Inflation und Umsatzwachstum, schrieb Analystin Claudia Gaspari in einer Branchenstudie vom Freitag. Insgesamt sei das Interesse von US-Investoren an europäischen Finanzwerten diesmal niedriger als im letzten Jahr, stellte sie bereits fest./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2021 / 05:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2021 / 05:30 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.