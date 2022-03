NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. In unsicheren Börsenzeiten mit hohem Inflationsdruck seien Investoren in der Regel vorsichtiger gestimmt für Rückversicherer wegen möglicherweise durchschlagender Folgen, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er glaubt aber, dass diese Risiken für Munich Re beherrschbar bleiben. Die Aktie bleibe eine attraktive Anlagemöglichkeit./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2022 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2022 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.