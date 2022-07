NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re vor Quartalszahlen von 330 auf 335 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Zudem bleibt die Aktie auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Rückversicherer dürfte einen Nettogewinn von 601 Millionen Euro ausweisen, wobei die Großschäden im Rahmen geblieben sein sollten, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die zugrunde liegende Performance solide bleibt, auch wenn aufgrund der anhaltenden Marktvolatilität und möglicher Covid-Effekte einige Wertminderungen zu erwarten seien./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2022 / 08:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2022 / 08:54 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.