LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Mit einem operativen Gewinn über den Erwartungen machen die Resultate laut Analyst Ivan Bokhmat einen starken Eindruck. Wie er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, hat er sich aber mehr erhofft, was die Vertragserneuerungen betrifft./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 08:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 08:27 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.