NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 182 auf 197 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Der Rückversicherer habe im dritten Quartal ein bemerkenswert gutes Anlageergebnis erzielt, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Solvabilität werde aber zunehmend zum Problem./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2019 / 01:26 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2019 / 01:26 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.