ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Munich Re von 232 auf 241 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Iain Pearce hob in einer am Freitag vorliegenden Studie seine diesjährigen Schätzungen an, da der Rückversicherer trotz hoher Verluste aus Katastrophenschäden an seinen Gewinnzielen für das Jahr festgehalten habe. Außerdem nahm er kleinere Änderungen an seinen Schätzungen für die Folgejahre vor. Er bleibe aber weniger optimistisch für die Entwicklung der Profitabilität, erklärte er seine unter dem Konsens liegenden Prognosen./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / 15:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2021 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.