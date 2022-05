NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 182 Euro belassen. Der IT-Dienstleister habe erneut sehr stark abgeschnitten, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Reaktion am Freitag. Trotz gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten habe der Umsatz durch die Bank weiter angezogen. Das ermutigentste Signal sei, dass sich die operative Ergebnismarge wieder auf dem mittelfristigen Zielniveau bewege. Dies unterstreiche die Fähigkeit des Unternehmens, den Effekt stark steigender Löhne durch Preissetzungsmacht wettmachen zu können./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2022 / 04:33 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2022 / 04:33 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.