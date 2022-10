NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nagarro auf "Buy" mit einem Kursziel von 174 Euro belassen. Die ungebrochene Nachfrage nach IT-Dienstleistungen aufgrund der digitalen Transformation habe zu einem globalen Wettstreit um die wohl auch in den kommenden Jahren knappen Fachkräfte geführt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nagarro habe mit seinem Fokus auf indische IT-Experten Zugriff auf einen der weltweit größten Mitarbeiter-Pools in diesem Bereich und dürfte im Einklang mit dessen positiver Entwicklung mittelfristig stark wachsen./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 18:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 18:49 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.